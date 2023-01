Gianluca Vialli e il sogno di vincere la Sla

Lunghissimo e caratterizzante l’impegno per la lotta alla Sla, al punto che nel dicembre 2008 la Fondazione Vialli e Mauro fu una dei quattro fondatori di AriSla, l’Agenzia di ricerca per la Sclerosi laterale amiotrofica: insieme a Fondazione Cariplo, Telethon, e Aisla onlus l’Agenzia si propone di coordinare tra loro i migliori ricercatori del panorama internazionale che si occupano di Sla e di fornire loro tutti i supporti economici e conoscitivi per effettuare studi multicentrici e interdisciplinari e ha investito dalla sua nascita oltre 14 milioni di euro in ricerca sulla Sla. Nel dicembre 2020 Vialli e Mauro avevano condotto insieme l’ultima puntata di #distrattimavicini, il ciclo di dirette Facebook promosso da Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, insieme a Fondazione Vialli e Mauro, per sostenere la ricerca scientifica sulla Sla, ospitando Neri Marcorè e Ron.

Uno dei fiori all’occhiello dell’impegno della Fondazione sono i Centro NeMO, un progetto nato nel 2008 Milano con la visione ben precisa di realizzare un modello di cura innovativo per le malattie neuromuscolari che mettesse al centro la persona, e portarlo “sotto casa” delle persone affette da queste patologie, o almeno il più vicino possibile. Oggi i Centri NeMO in Italia sono sette: Milano, Arenzano (GE), Roma, Napoli, Brescia, Trento, Ancona, Napoli. Alberto Fontana, presidente di Fondazione Serena, cui fa capo la gestione dei centri NeMO, ha ricordato Gianluca Vialli oggi con questo messaggio: «”Tutti uniti e pronti a darsi una mano per superare insieme ostacoli e complessità”. Vogliamo ricordarti con questo messaggio di coraggio che hai donato alla nostra comunità. La tua presenza è stata piena dell’impegno concreto nel sostenere la ricerca e la cura per le persone con SLA e malattie neuromuscolari. Insieme a Massimo Mauro hai creduto nel sogno dei Centri Clinici NeMO. E noi continueremo, insieme, ad affrontare la sfida, come tu hai fatto nella tua vita. Grazie Luca».