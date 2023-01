Gianluca Vialli, un campione con i valori dell’oratorio nelle gambe e nel cuore

Vialli amava giocare a qualsiasi sport, sempre in oratorio, dal basket ai tavoli da ping pong, «erano partitelle che disputavamo tanto per divertirci, ma il suo chiodo fisso era il calcio», ricorda Caffi.

L’oratorio Vialli lo frequentava parecchio e ad un incontro organizzato per la formazione del Csi di Cremona, ricorda il presidente Claudio Ardigò, aveva detto che «i tornei di calcio organizzati da don Angelo alla parrocchia di Cristo Re erano seri e fantastici. Vialli aveva raccontato che il coadiutore ne aveva istituito uno per i giovani, riservato ai bambini sotto i tredici anni e uno che noi chiamavamo 'degli adulti' cioè per chi aveva più di tredici anni. La vittoria a quello dei bambini era una delle medaglie a cui teneva di più, più di quella della Champions». È lo stesso Gianluca Vialli a dire quanto fossero importanti quei tornei, per lo sport, ma soprattutto per i valori che l’oratorio gli aveva lasciato in dote: «Erano una cosa molto seria - dice Vialli - Avevamo le maglie, c'erano gli arbitri. Non si scherzava, insomma. Ma poi oltre al calcio giocavamo a tanti altri giochi come le gare di tiro alla fune o alle figurine con gli scambi per completare i nostri album», diceva Vialli al ritiro del premio Agrumello 2022 di Grumello, riconoscimento a cui era stato insignito anche suo nonno 40 anni prima.

«Ho ancora in mente quell'immagine di noi bambini assiepati davanti al cancello dell'oratorio, ad aspettare le tre e mezza - testimonia Antonio Maria Caffi -: l'orario di apertura. Poi si apriva il cancello e tutti noi correvamo dentro per accaparrarci i palloni: chi riusciva a prenderne uno era sicuro di giocare subito e poteva fare la squadra. Che tempi al San Bartolomeo, con i suoi fratelli e Gianluca che correva in campo con i suoi riccioloni che andavano dappertutto».