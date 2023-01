Il calendario che dice no alla fame

Un progetto, lanciato a Milano nel gennaio 2022, che, oltre all’iniziativa che ha coinvolto il mondo della ristorazione, ha aiutato oltre 50 famiglie con l’altra parte del progetto che punta alla formazione.

«Abbiamo proposto due corsi a ognuno dei quali hanno partecipato 25 persone con difficoltà economica. Spesso parliamo di famiglie monoparentali con figli minori. Il nostro intervento – spiega Garroni - si basa su tre pilastri: Il sostegno alla spesa, per esempio, dura 4 mesi. Forniamo due tessere, una da utilizzare nella catena della grande distribuzione che permette di acquistare non solo beni alimentari, mentre con la seconda tessera si possono fare acquisti in un supermercato solidale che si trova dentro la struttura in cui si svolgono gli incontri, l'HUB "Indifesa", gestito dall'associazioneTerres des Hommes; c’è poi l’educazione alimentare rivolta alle famiglie per evitare che la maggiore disponibilità economica non si traduca nel ricalcare le stesse abitudini di consumo, ma si orienti verso scelte di acquisto più sane. Infine, l’aiuto alla ricerca di lavoro, che non vuol dire solo adaiutare a redigere un curriculum, a fare un colloquio o una semplice telefonata di lavoro. ma anche ad aiutare le persone a riattivare la propria motivazione e acquisire competenze. Il tutto, messo insieme in maniera sinergica per fare uscire dal circolo di dipendenza che costringe a non potere scegliere il corso del proprio destino».