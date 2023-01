Lo Stato decida cosa fare delle carceri

In totale, nell’anno orribile dei suicidi in carcere, 84 detenuti si sono tolti la vita nei penitenziati italiani. Uno ogni cinque giorni. Il precedente primato negativo era del 2009, quando in totale furono 72. Ma all’epoca i detenuti presenti erano oltre 61.000, 5.000 in più di oggi. Una situazione che nel 2013 ha portato l’Italia anche alla condanna della Corte Europea dei Diritti Umani per violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea, per il trattamento inumano e degradante. «Lo Stato italiano deve decidere cosa fare delle carceri» evidenza Mastrulli. «82 sucidi dei detenuti in Italia in un anno sono davvero tanti, senza contare che negli ultimi 11 anni 167 agenti di polizia penitenziaria si sono tolti la vota, anche a causa delle condizioni di stress in cui svolgono il loro lavoro, a volte anche con turni di 8-12 ore continuative controllando da uno a 200 detenuti. Una condizione che denunciamo da tanti anni. Non a caso, vista l’inefficienza dell’amministrazione penitenziaria, abbiamo di recente proposto alla presidente del consiglio, al governo ed i vari ministri interessati, la richiesta di transito del corpo di polizia penitenziaria dal ministero della Giustizia presso il dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno».