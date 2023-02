Autonomia differenziata, Viesti: «Ecco perché non funzionerà»

«Una buona autonomia non si realizza con un semplice tratto di penna, ha bisogno di tre condizioni: sapere chi fa che cosa, cioè quali sono le responsabilità tra i vari livelli di governo; chi ha la responsabilità deve avere anche le risorse finanziarie sufficienti per far fronte alla responsabilità; c’è infine bisogno di una autonomia a misura dei cittadini, con indicatori molto precisi di monitoraggio e di controllo, perché non possiamo presumere che i responsabili (siano essi nazionali, regionali o comunali) agiscano sempre per il meglio. I diritti dei cittadini non possono essere subordinati sempre e comunque alla qualità dei loro amministratori». Lo ha detto Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata all’Università di Bari, nel suo intervento al dibattito “Autonomia differenziata: per quale idea di Paese”, che si è tenuto ieri nella sede nazionale delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani - Acli per ragionare sulle conseguenze pratiche che l’approvazione del Disegno di legge sull’autonomia differenziata porterà nelle vite degli italiani. All'incontro, partecipavano anche Laura Ronchetti, docente di Diritto costituzionale all’Università degli Studi del Molise e il vicepresidente Acli, Antonio Russo, mentre a Emiliano Manfredonia, presidente, erano riservate le conclusioni.

«Non sono centralista, non ho alcuna nostalgia per i prefetti e i podestà, e neppure per il centro che pianifica e decide», ha tenuto a precisare Viesti. «Sono invece molto legato alle autonomie e all’idea di un Paese che si sviluppa anche attraverso le autonomie territoriali, forme di autogoverno delle comunità. Ciò significa differenziare le risposte che si danno ai cittadini e ai diversi problemi».

«Siamo un Paese così diverso che i suoi territori, siano le aree interne, le pianure o le coste, richiedono politiche ben tarate sui luoghi», ha proseguito Viesti. «A questo deve corrispondere una certa responsabilità delle comunità nell’utilizzo delle risorse. Siamo e saremo a lungo in un periodo in cui non avremo tante risorse da scialare, e questo è un bene, perciò abbiamo bisogno di meccanismi che ci assicurino sulla responsabilità delle comunità e delle classi dirigenti sull’utilizzo migliore di queste risorse. Questa autonomia è consentita attraverso una certa organizzazione e un grado di decentramento di poteri e delle responsabilità, una scelta molto importante che fanno tutti i Paesi del mondo, in particolare quelli europei. Sul decentramento non c’è una regola aurea: va scelto dalle comunità nazionali in base alla loro storia. La Francia, per dire, è molto più accentrata della Germania. Pensiamo anche a ciò che è successo in Spagna, nel passaggio dalla dittatura franchista che ha generato le comunità autonome».