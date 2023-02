Censura a Roald Dahl, così si perdono occasioni di dialogo coi più piccoli

Ma allora come si può far sì quello dedicato alla lettura sia un momento costruttivo, piacevole e terapeutico? «C’è un modo di stare col bambino, leggendo assieme, che crea fiducia, ascolto, relazione», spiega la psicoterapeuta. «Bisogna fargli sentire la propria presenza, anche manifestando delle emozioni, utilizzando una certa mimica e cambiando il tono; questo dà la misura dello stato emotivo che si muove e che cambia». Certo, non per tutti i genitori, presi dagli impegni lavorativi e di vita, è facile dedicare molto tempo a questa attività. Anche se i minuti passati a leggere sono pochi, però, è necessario che siano di qualità, perché il bambino senta il desiderio dell’intersoggettività, della condivisione da parte dell’adulto. La lettura agevola il pensiero, la curiosità le domande. E l’adulto deve essere preparato a trovare una risposta. Non serve una preparazione intellettuale; basta una propensione a ragionare insieme. La lettura, infatti, è esperienziale, dà la possibilità di percepire e di riflettere. E di far uscire delle emozioni e dei vissuti che altrimenti rimarrebbero sepolti.

«I libri hanno la capacità di curare l’immaginazione con l’immaginazione», commenta Ladino. «Le storie hanno il potere di curare, non perché sono delle medicine, ma perché favoriscono lo sviluppo psichico, possono divertire, “fare il solletico”, e aiutare a trovare la speranza anche nelle situazioni difficili: l’identificazione riesce a far affrontare tematiche molto importanti, come la separazione, la paura dell’abbandono, l’angoscia, senza farlo in un modo diretto, che rischia di essere violento».

Del ciclo di seminari della Fondazione Benedetta d’Intino ne manca ancora uno, in programma per il primo aprile, in cui si tratterà la tematica dell’ascolto a scuola.

In copertina, Johnny Depp nei panni di Willy Wonka - uno dei più celebri personaggi di Rohal Dahl, in un frame del film "Charlie e la fabbrica di cioccolato", tratta dal trailer ufficiale.