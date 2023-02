Giovani e “transizione cooperativa” protagonisti al IV Social Innovation Campus

Ritorna il Social Innovation Campus in presenza nella Social Innovation Academy di Mind - Milano Innovation District. «La quarta edizione sarà dedicata al tema delle transizioni, da quella ecologica a quella digitale, giuste e inclusive e si svolgerà mercoledì 1 e giovedì 2 marzo», spiega Massimo Minelli, presidente Fondazione Triulza. Che ricorda come «Le prime tre edizioni abbiano coinvolto circa 14.000 persone, di cui la metà giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado e universitari».

L’evento d’apertura - che si terrà mercoledì 1 marzo dalle ore 10:00 – ben rispecchia lo spirito del Campus mettendo a confronto giovani studenti, ricercatori e imprenditori con progetti ad impatto con rappresentanti delle istituzioni, imprese, organizzazioni no-profit e mondo dell'università e della ricerca. A questo link ci si registra e si trova il programma. È già online anche tutto il programma culturale e partecipazione è gratuita e aperta tutti.

«Sono oltre 500 gli studenti delle scuole superiori di II grado e universitari che animeranno gli spazi della Social Innovation Academy e del Piscopia Corner - Augmented Education Lab in Mind durante le due giornate per partecipare al percorso hackathon e al programma di visite e laboratori in presenza organizzati con i partner. Per loro ci sono 37 laboratori in presenza organizzati insieme ai partner del Campus 2023. Centinaia di studenti di tutta Italia inoltre seguiranno invece l'hackathon online e il palinsesto di laboratori online di orientamento e tematici in linea con i percorsi Pcto e di educazione alla cittadinanza. I giovani sono in cima alle nostre attenzioni perché insieme a loro stiamo costruendo il futuro, ma anche il presente», aggiunge Massimo Minelli.