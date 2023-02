Il 2x1000 e lo strabismo del ministro Sangiuliano sul "sistema cultura"

Nel disinteresse generale circa la sostenibilità del nostro sistema culturale, duramente colpito dalla crisi economica legata al Covid e al conflitto russo-ucraino, apprendiamo che il 2 per mille alla cultura non è stato inserito nella prossima denuncia dei redditi, nonostante il precedente ministro, Dario Franceschini, lo avesse promesso e l’attuale ministro, Gennaro Sangiuliano, lo abbia inserito tra i possibili provvedimenti da adottare subito. Durante l’evento "Più Fundraising Più Cultura" del dicembre 2022, infatti, incontrando i rappresentanti delle Commissioni cultura di Camera e Senato, si è appreso che Sangiuliano, nel corso della prima audizione tenuta alle commissioni nel dicembre scorso, ne ha prospettato la reintroduzione.

Il 2 per mille alla cultura – introdotto la prima volta nel 2016 e riproposto in modo sperimentale nel 2021 – è uno strumento di sussidiarietà orizzontale destinato alle associazioni costituite da almeno 5 anni che nel proprio statuto o atto costitutivo riportino lo svolgimento o la promozione di attività culturali. L’elenco di tali organizzazioni viene stilato dal ministero della Cultura sulla base di una richiesta di iscrizione.

Certo non possiamo pensare che il 2 per mille alla cultura di per sé possa essere risolutivo rispetto ai tanti problemi di sostenibilità che affrontano le organizzazioni culturali, ma il suo inserimento tra le possibili scelte per i contribuenti avrebbe avuto un significato e un peso simbolico non indifferente.

Il ricavato del 2 per mille alla cultura nel 2021 è stato di soli 11,7 milioni di euro. Questo è dovuto principalmente al fatto che sia stato proposto male, in modo episodico, non pubblicizzato adeguatamente sia verso i possibili beneficiari sia verso i contribuenti. L’avviso alle associazioni per presentare domanda è stato pubblicato un mese prima e non pubblicizzato, anche perché il ministero riteneva che i potenziali beneficiari fossero appena qualche migliaio di organizzazioni: non stupisce quindi che il ministero si ritenesse soddisfatto di 3.060 organizzazioni iscritte. Il censimento Istat del non profit invece ha calcolato che le organizzazioni non profit operanti in campo culturale sono non meno di 57mila e più probabilmente sono oltre 80mila, posto che molte associazioni che si occupano di ricreazione e socializzazione sono a “base culturale”.

Perché allora il 2 per mille alla cultura è stato promosso in modo così svogliato e approssimativo? A mio avviso perché le istituzioni hanno ancora un’idea molto “amministrativa” del settore culturale: fatto sostanzialmente di beni culturali e artistici, principalmente materiali (aree archeologiche, musei, teatri, ecc..), di proprietà dello Stato (e in parte dei Comuni) e di grandi istituzioni (o come si dice oggi, di grandi attrattori) che vanno gestiti in quanto bene pubblico e sviluppati in quanto funzionali ad una crescita del turismo e dell’economia.