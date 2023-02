Italy Giving Report 2023: donazioni boom

Il ruolo delle aziende

In tutto questo, qual è il ruolo delle aziende? Nell’anno del Covid l’ammontare delle deduzioni/detrazioni da parte di società di capitali e di società di persone è aumentato: nelle dichiarazioni dei redditi 2021 le deduzioni/detrazioni per donazioni e erogazioni liberali valgono quasi 253 milioni di euro per le società di capitali e quasi 4 milioni di euro per le società di persone, segnando rispettivamente un +28% e un +30% rispetto alle dichiarazioni fatte nel 2020. In entrambi i casi, la crescita dei volumi donati è accompagnata da un calo di atti donativi (-15% per le società di capitali e -24% per le società di persone), a conferma di quanto piccolo sia tuttora il mondo delle aziende che ritengono concretamente strategico il loro impegno sociale. L’anno del Covid peraltro aveva fatto registrare un picco di mobilitazione da parte delle imprese, che aveva fatto sperare nell’avvio di una nuova fase. Due anni dopo, invece, molti osservatori parlano già di un 2022 difficile sul fronte del corporate fundraising, legato all’impatto dell’aumento dei costi delle materie prime e delle bollette sulle aziende, che spesso hanno preferito stare più vicine ai loro stakeholder o ai dipendenti. L’edizione 2022 della ricerca su Corporate Social Investment e Esg - realizzata da Dynamo Academy con SDA Bocconi Sustainability Lab, sulla base delle dichiarazioni non finanziarie di 213 aziende – rileva come appena un quarto delle aziende del campione faccia disclosure in termini quantitativi sulle proprie liberalità: considerando le 58 aziende che rendicontano una donazione, nel 2021 il valore mediano della donazione è stato di 356mila euro, in calo – ma il campione è cambiato – rispetto ai 508mila euro del 2020.

Millennials e Generazione Z

Accanto alle aziende, Millennials e Generazione Z erano stati la grande sorpresa dell’anno del Covid, anche in virtù dello sdoganamento massiccio delle donazioni online. La sensazione qui è siano rimasti, anche se con comportamenti donativi diversi dalle generazioni precedenti, sia per nuove cause verso cui hanno maggiore sensibilità sia per strumenti utilizzati per la donazione sia per cultura stessa del dono (più di altri si aspettano un prodotto in cambio della donazione, con tuto quello che questo comporta). Su Rete del Dono, per esempio, i donatori nella fascia d’età 18-24 anni sono cresciuti più di tutti gli altri: nel 2022 rappresentano il 15% del totale, contro il 5% da cui partivano prima del Covid. Non solo, i giovani nella fascia 18-24 anni sono quelli che, una volta atterrati sulla piattaforma, finalizzano di più la donazione.