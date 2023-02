Amici Cucciolotti in missione al parco del Vesuvio

Con Amici Cucciolotti un nuovo anno dalla parte degli animali Torna in edicola con l’edizione 2023 la collezione di figurine per bambini da 0 a 100 anni in su che da 17 anni aiuta l’Ente nazionale protezione animali a prendersi cura dei trovatelli, per i quali ha già riempito più di 39 milioni di ciotole di cibo. Tra i progetti sociali di Pizzardi Editore anche “Figurine Amici Cucciolotti per i nonni” rivolto agli anziani nelle Rsa e la collaborazione con Abio per i piccoli ricoverati nelle pediatrie