Glossario fragile, quelle parole che rischiano di ferire

L’italiano è una lingua in lenta ma continua trasformazione. Negli ultimi anni sono stati introdotti nel parlato non solo neologismi provenienti in buona parte dall’estero, ma anche modalità differenti nel rivolgersi rispetto al passato alle persone con fragilità. È una questione di sostanza, non solo di forma. Vietato dire disabile, molto meglio “persona con disabilità”. Tossico? Ha sempre avuto un impatto negativo perché imprime una pessima etichetta: è preferibile dire “persona con dipendenza da”. Sono alcuni esempi tra quelli illustrati dal Glossario Fragile, un’iniziativa del Gruppo comunicazione di Legacoopsociali con il contributo e la supervisione di docenti e ricercatori di tre università italiane e del Cnrr-Irpps. Sarà presentato lunedì 27 febbraio alle 9.30 nell’aula multimediale dell’Università La Sapienza di Roma (via Salaria, 113). Sono previsti i saluti di Alberto Marinelli, prorettore alle Tecnologie innovative per la comunicazione e direttore del dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale alla Sapienza; e del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo. Sin dal 27 sarà possibile scaricare il glossario in formato digitale dal sito www.legacoopsociali.it