La marcia che da quaranta anni dice no alla mafia

Anni in cui la lotta contro la mafia è forte, anche se a periodo alterni. Che stagione sta vivendo oggi il movimento antimafia?

«Non so se oggi esiste un movimento antimafia, ma posso dire con certezza che c’è una sensibilità diversa. Nell’insieme, nella mentalità collettiva, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio e dopo l’omicidio di padre Pino Puglisi, la mafia si è presentata con il marchio di una realtà nefanda, in cui ci sono sempre gruppi di persone fanatiche, ma non ha più la rilevanza culturale, sociale e politica di una volta».

Giovanni Falcone diceva che, essendo un fenomeno, prima o poi la mafia scomparirà. Lo crede anche lei?

«Si perché, se riusciremo a sganciare la politica dai mafiosi, Cosa Nostra diventerà un fenomeno di delinquenza comune. Lo stesso Cardinale Ruffini diceva che era una questione di ordine sociale. In realtà, la mafia ha avuto una collocazione ben specifica grazie all’appoggio delle classi dirigenti, quella che chiamiamo “borghesia mafiosa”. In parte si è visto con Messina Denaro e con chi ha appoggiato la sua latitanza. Parliamo di professionisti disponibili a coprirlo a ogni costo. Dopo la morte di Riina e Provenzano e l’arresto di Messina Denaro possiamo dire che non ci sono più figure così rilevanti di mafiosi. Non so ne arriveranno altri con l’intenzione di sposare questa linea di appoggio. ma la mafia non ha più la forza di prima».

Cosa fare nel concreto, visto che lei stesso ravvisa una certa debolezza nella struttura di Cosa Nostra.

«Dobbiamo assumere un impegno forte con i giovani. Il Centro “Pio La Torre” ha fatto e continua a fare un ottimo lavoro con le scuole superiori”. Io stesso ho partecipato ad alcuni di questi incontri. I ragazzi non sanno nulla, quindi bisogna trovare il modo di sensibilizzarli per evitare che si facciano contagiare dalla mitizzazione di questi fenomeni. L’obiettivo della marcia del 24 febbraio è quello di trasmettere un’eredità che accetti solo chi non domina sugli altri e non usi la violenza. Dobbiamo comunicare ai giovani quell’esperienza culturale che, per me che sono un prete, è anche cristiana e ha aderenza con il Vangelo perché ogni gesto di condivisione e di fraternità è evangelico. Vorrei arrivare anche a questo».