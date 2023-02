La rinascita di Rione Sanità diventa un esempio oltre i confini di Napoli

Un progetto di educazione alla cittadinanza attiva promosso da Coop “La Paranza” e “Save the Children - Italia”. Con il contributo del Ministero delle Politiche Giovanili e con il patrocinio di Rai Per il sociale. "Ricomincio da me” è un laboratorio itinerante rivolto a giovani tra i 13 e i 17 anni per orientare i partecipanti alla cittadinanza attiva e alla legalità. Ogni evento parte dalla proiezione del documentario “La Paranza della Bellezza” che racconta la storia di riscatto dei giovani del Rione Sanità di Napoli, dove, tra l’altro, è presente uno dei Punti Luce di Save the Children. Il dibattito, guidato e moderato dal regista Luca Rosini e da alcuni rappresentanti della Cooperativa “La Paranza”, protagonisti del film, è il punto di partenza per stimolare una riflessione su ciò che ai partecipanti non va bene nel mondo e su come pensano possa cambiare. Si stimolano alcune riflessioni sulla violenza delle mafie, l’ingiustizia, il valore sociale dell’arte e della cultura, il ruolo dei singoli e delle associazioni nel riscatto possibile, il superamento degli stereotipi. Nella seconda parte dell’incontro, i partecipanti vengono coinvolti in un laboratorio espressivo teatrale che libera le emozioni e unisce i membri del gruppo creando uno scambio profondo tra educatori e ragazzi.

“Ricomincio da me” parte da un’idea: che la storia del cambiamento del Rione Sanità possa essere da esempio oltre i confini di Napoli. Che possa ispirare pratiche di cittadinanza attiva in contesti italiani tra loro molto diversi, ma accomunati tutti dalla condizione di perifericità. Si tratta di quei luoghi “ai margini” in cui l’apparente mancanza di alternative aumenta la probabilità che i giovani possano sbagliare o perdersi in azioni criminose. Tutti quei luoghi (periferie, piccoli centri isolati, nuovi e vecchi “ghetti”) in cui si assiste già da anni ad un progressivo impoverimento della vita sociale e culturale, penalizzati per la minore dotazione di servizi, per l’assenza di reti di comunicazione e di infrastrutture civiche, che subiscono spesso l’abbandono delle istituzioni. Per questo è fondamentale rompere l’isolamento, mostrare che ci sono territori che ce l’hanno fatta, per motivare i giovani cittadini al cambiamento e all’assunzione di pratiche virtuose che li responsabilizzino in prima persona.

«Il Rione Sanità è oggi uno dei migliori esempi di riscossa sociale che ci sia in Italia», dice Luca Rosini, giornalista Rai e regista de La Paranza della bellezza. «Nel film, prodotto da Rai Due, racconto la sua storia. Ci sono voluti un grande lavoro sul territorio, gli sforzi di decine di educatori, l’impegno delle migliori energie giovanili, ma alla fine sono emerse esperienze di rigenerazione sociale forti e durature che hanno portato fatti concreti: l’apertura di beni archeologici abbandonati, la creazione di posti di lavoro nel turismo, la nascita di gruppi teatrali e orchestre giovanili. Tutto questo lavoro è un esempio positivo che può aiutare altri territori difficili a mettere in moto il cambiamento».