Ucraina, il soccorso delle imprese

Solidarietà “made in Italy”, nel senso imprenditoriale del termine. L’emergenza ucraina, caratterizzata nel nostro Paese da una grande mobilitazione dal basso - spontanea, quasi “privata” prima che associativa - ha registrato, specularmente, un articolato impegno del mondo produttivo.

Talvolta accogliendo o sostenendo profughi che erano colleghi, lavorando nella sede ucraina del medesimo gruppo o in una società collegata. In un mondo sempre più globalizzato era inevitabile. Intesa Sanpaolo, per esempio, ha accolto in primavera 180 persone, bancari coi loro familiari. Si tratta degli addetti della Pravex Bank, sistemati in una trentina di appartamenti di proprietà della banca. Ad accogliere i primi, arrivati all’aeroporto di Orio al Serio (Bg), Paola Angeletti, chief operating officer del gruppo, per un gesto che non sapeva certo di cerimoniale: «Era il segno di un’attenzione alle persone che, come primo datore di lavoro privato in Italia, consideriamo un nostro tratto distintivo», rammenta.

Anche Unicredit, altro gruppo bancario italiano presente all’estero, ha fatto lo stesso, attraverso il team di Group Security, anche se i colleghi ucraini hanno preso la via dei Paesi più vicini: Polonia, Romania, Slovacchia. Adecco, il gigante delle risorse umane, dal suo quartiere generale di Zurigo, ha messo a disposizione di 400 lavoratori ucraini in Italia, i trasporti via pullman per sfollare i parenti. Agli stessi dipendenti, The Adecco Group in Italia, ha concesso un mese di retribuzione aggiuntiva base come una tantum. «Nel contesto di emergenza attuale e che non accenna ad arrestarsi», rammenta Andrea Malacrida, country manager, «il gruppo ha voluto mostrare la propria vicinanza e fornire un supporto ai lavoratori e a tutto il popolo ucraino».