Ucraina, marcia notturna PerugiAssisi: «In piedi costruttori di pace»

«La notte tra il 23 e il 24 febbraio marceremo da Perugia ad Assisi sfidando il freddo e il buio per dare voce alle vittime delle tante guerre che continuano a insanguinare e distruggere il mondo», spiegano i promotori della Marcia PerugiAssisi, che torna in un'edizione speciale notturna. «Con Papa Francesco, rinnoviamo l’appello alla mobilitazione per ottenere il Cessate-il-fuoco».

“In nome di Dio e in nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate-il-fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto valore della vita umana, nonché della sovranità e dell’integrità territoriale di ogni Paese, come pure dei diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni", è stato l'appello di Papa Francesco.

«Alla politica», spiegano i promotori, «chiediamo di raccogliere l’appello di Papa Francesco e fare tutto ciò che è in suo potere per ottenere l’immediato cessate-il-fuoco». I partecipanti alla Marcia PerugiAssisi si incontreranno a Perugia alle ore 21.00 nella Sala dei Notari del Palazzo dei Priori per un incontro di riflessione e proposta contro tutte le guerre.