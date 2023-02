Giovanni Azzone verso la presidenza di Fondazione Cariplo

Majorino: nella mia Lombardia nessuna politica senza il Terzo settore Dialogo con il candidato del centrosinistra: «La Regione deve riconoscere e promuovere il ruolo del Terzo settore lombardo come soggetto decisivo nella identificazione dei bisogni sociali, nella programmazione delle politiche e nella implementazione delle innovazioni in ambito sociale e non solo e non come mero attuatore di decisioni assunte in assenza di un confronto autentico con i policy maker regionali»