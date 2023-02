Il direttore di una scuola russa: «Così resisto alla propaganda»

Pensi che l’istruzione abbia a che vedere con l’educazione? Cosa pensi del fatto che l’educazione sia formare un bambino come personalità?

Penso che l’istruzione e l’educazione siano strettamente legate e che non sia possibile dividerle l’una dall’altra. L’educazione è la trasmissione di certi valori. Quali siano questi valori, questo è un altro discorso. Quando un insegnante arriva tardi a lezione, o ti dà amichevolmente del tu, è comunque educazione. Se ti dà del lei, anche questa è educazione. Non si tratta di dire ai bambini “Mettetevi seduti che adesso vi educo”. Se non si grida contro un bambino, questo è un tipo di educazione. Se viene considerato come una persona, anche questa è educazione. L’educazione viene prima di tutto. È proprio così. Adesso nei programmi stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, l’educazione è un certo evento, un certo concerto, un certo incontro. I funzionari del Ministero pensano che questa sia l’educazione, e cercano di convincere di questo anche noi.

Oggi il Ministero dell’Istruzione pianifica continui eventi di carattere patriottico, e sta introducendo modifiche nei corsi di storia, che hanno ormai un carattere ideologico. In cosa consiste la resistenza a questa pressione ideologica? Questi eventi, questi contenuti delle lezioni vengono imposti in modo formale: in cosa consiste la resistenza interna? Chiaramente nel non accettare queste norme ideologiche, ma tu non vivi su un altro pianeta, non vivi in un altro Paese. Quindi come si fa?

Come ha detto un nostro illustre connazionale (Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn): se non puoi contrastare il male, almeno non prendervi parte . Questa che mi fai è una grande domanda. Posso rispondere in parte. Innanzitutto quando crediamo che il Ministero dell'Istruzione abbia deciso qualcosa e lo stia introducendo, noi riproduciamo il punto di vista che piace al Ministero dell’Istruzione. Anche loro, forse, pensano che avendo deciso qualcosa nei loro uffici, adesso in tutte le scuole si agisca di conseguenza. Ma non è così: gli insegnanti sono come i gatti (vanno dove gli pare), non è possibile standardizzarli, soprattutto gli insegnanti di design, o gli insegnanti artisti. Se poi allarghiamo ai 2 milioni di insegnanti che ci sono in Russia, che vanno da quelli di Mosca a quelli spersi in qualche villaggio buriato vicino al Baikal …: si tratta di persone totalmente diverse. Questo sistema di direzione dell’istruzione non funziona. Prima che la direttiva arrivi fino all’insegnante in carne ed ossa l’impulso si è già interrotto 200 volte, come attraverso un prisma di vetro, e cosa arriva effettivamente all’insegnante lo sa solo Dio. Sul suo cammino, questa direttiva è stata filtrata – e rallentata – dai presidi e poi gli insegnanti la rallentano a loro volta Questa è la prima cosa.

Poi per contrastare questo impulso, è necessario avere dentro di sé qualche principio morale. E come dice un altro nostro compatriota nativo di Kaliningrad, Emmanuel Kant2, la legge morale è dentro di noi. E questo è un pensiero insolito per una persona comune, la presenza di una sorta di diapason morale. E dato che gli insegnanti sono gente comune, non vengono da un altro pianeta, anche per loro non è normale, scontato (ogni volta che lo dico, loro si offendono) che abbiano una buona istruzione e delle convinzioni, perché anche loro sono dello stesso sangue e della stessa carne della nostra società. Ecco, se non sono in grado di riflettere criticamente su una certa iniziativa che devono promuovere, non saranno nemmeno in grado di contrastarla. Dicono così: se i funzionari del Ministero hanno detto che bisogna fare così, loro sanno più di noi, se l’hanno detto bisogna farlo. Sono l’incarnazione del “piccolo uomo” della letteratura russa. “Ho un mutuo, ho questo o quest’altro …”: basta, si sono spaventati per ciò che sta accadendo e non fanno più di tanto.

Il terzo punto è che il processo pedagogico-educativo è solo debolmente controllabile dalle istituzioni. Una volta che si chiude la porta della classe o dell’auditorio, non è possibile controllare cosa succede lì dentro (in realtà un possibile meccanismo di controllo è stato descritto da Orwell: mettere in ogni stanza una telecamera e un microfono …). Ma il controllo non funziona, quello che succede dietro la porta non è più accessibile. Io come preside posso fare finta che controlliamo tutto quello che succede a scuola, ma in realtà non è così. Possiamo influire sul sistema di valori degli insegnanti, sulla loro immagine del bello, ma controllare cosa fa ogni insegnante in ogni lezione con ogni gruppo di studenti, questo non è possibile. E tanto meno possono farlo i funzionari del Ministero. In realtà non c’è nessun eroismo nel fatto che non facciamo iniziative a favore della guerra. Al 99,9%, non ti succederà niente per questo, proprio niente, semplicemente nessuno verrà a saperlo.

Però ci sono altri aspetti, più burocratici, per esempio l’accreditamento o le licenze. Noi abbiamo degli ottimi rapporti lavorativi con il Ministero dell’Istruzione della Regione di Novosibirsk. Lì ci sono dei funzionari a cui non interessano le questioni ideologiche, che fanno il proprio lavoro e lo fanno bene. Posso dirlo sinceramente, e lo dico continuamente: fino ad oggi non siamo mai stati respinti per motivi ideologici. Possiamo gridare, parlare, dire che c’è la repressione, che c’è un regime autoritario, ma lo diciamo sempre quando ce ne viene dato motivo. E in questi quattro anni non ci sono mai stati problemi. Si è sempre parlato solo di questioni concrete, mai di ideologia, a qualunque livello della burocrazia.