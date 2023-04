Autismo, in India il nuovo viaggio inclusivo di Antonello e Andrea

“I Bambini delle Fate” - si legge in una nota - è entrata in SpecialMente, il programma di responsabilità sociale d'impresa di Bmw Italia, come progetto di inclusione sociale legato a Bmw Motorrad, che per lo scopo ha rivisto il claim di brand trasformandolo in “Make Life An Inclusive Ride” ovvero rendi la vita un viaggio inclusivo.

«Il progetto di questo viaggio in India è stato pensato per sensibilizzare le persone sulle delicate tematiche che le famiglie con ragazzi autistici devono affrontare quotidianamente», dice Franco Antonello. «L’India infatti è una terra dove l'amore prevale, dove attraverso gli occhi di chi incontri si comprende che basta poco per essere davvero felici e che la felicità si nasconde dentro di noi. In questa nuova esperienza, la vita, anche quella "autistica", viene vista con altri occhi, con altra filosofia. Con una sensibilità intuitiva che aiuta a comprendere l'altro. Anche Andrea ha colto in pieno questo aspetto, raccontando con le sue parole che l’India è piena di persone calme con tutto il caos intorno».

Immagini del viaggio in India di Franco e Andrea Antonello da Ufficio stampa