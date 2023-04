Il dialogo sconfigge la diaspora, le suggestioni di Karim Galici

Erri De Luca in Ucraina: «Dimostriamo un po' di fraternità a un popolo aggredito» Lo scrittore è partito con la carovana della rete "Stop The War Now". È in viaggio con altri 150 volontari e 30 furgoni carichi di 20 tonnellate di aiuti umanitari e 20 generatori di corrente. Sono diretti ad Odessa e Mykolaiv per sostenere la popolazione civile. «Non possiamo decidere le sorti della guerra, possiamo dichiarare le sorti della pace», spiega De Luca. «L’Ucraina si trova in uno dei deserti della storia, noi portiamo qualche goccia che in un deserto non è mai sprecata»