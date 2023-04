Il glossario che chiarisce i dubbi e le fake news sull’autismo

Che cos’è l’alto funzionamento, in che cosa consistono le difficoltà di chi ha un disturbo dello spettro autistico, che cos’è veramente l’autismo? Ma anche termini di uso quotidiano che vanno associati alla sanità intesa come dimensione di qualità della vita, di benessere, non come malattia.

Definizioni di concetti che fanno parte del “Glossario sull'Autismo", volume scritto a più mani dai componenti del Tavolo di lavoro dedicato ai Disturbi dello Spettro Autistico presso l'Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Conferenza episcopale italiana.

Una realtà che riunisce le oltre 50 strutture sanitarie e socio-assistenziali cattoliche che in Italia trattano i disturbi dello spettro autistico. Riunitosi per la prima volta il 14 ottobre 2019 per condividere esperienze, individuare percorsi comuni e produrre linee guida di intervento, il tavolo si è posto sempre come obiettivo quello di essere da sprone per tutto il territorio nazionale sulla qualità dell’intervento in tema di autismo.