L'Europa ha bisogno di politiche antipovertà

La povertà deve essere combattuta in Europa e nel resto del mondo. Questo è molto importante dal momento che il costo della vita è aumentato in modo significativo dall’inizio della guerra in Ucraina. Inoltre, mentre le organizzazioni della società civile offrono importanti soluzioni per affrontare gli effetti della povertà, è necessario che i futuri provvedimenti politici future siano a prova di povertà. Queste le conclusioni di una discussione organizzata dal gruppo Organizzazioni della società civile del Comitato economico e sociale europeo (Cese), a cui hanno partecipato speaker di alto livello, tra cui la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone.

«Oggi ci sono nuove declinazioni del concetto di povertà, faccio riferimento alla povertà educativa, digitale, ambientale, energetica, fino ad arrivare a quella relazionale. Sono tipi di povertà diversi ma impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’esercizio dei diritti fondamentali. È necessario dare una risposta a tutti questi diversi tipi di povertà», ha affermato Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle politiche sociali.

«Abbiamo approvato in via definitiva il disegno di legge per l'assistenza agli anziani non autosufficienti», ha detto Marina Elvira Calderone. «Cambiamo il modello di assistenza per dare la possibilità alle famiglie e agli anziani non autosufficienti di poter scegliere se essere assistiti in ambito familiare, o se invece rivolgersi ai servizi assistenziali. È un cambiamento epocale che passa attraverso la consapevolezza e la valorizzazione del ruolo del nostro terzo settore».