«Così il diabete è entrato nella vita di nostra figlia, di 9 anni»

«Da quando Sofia ha questa malattia, il papà ed io siamo diventati un po’ infermieri», racconta Francesca. «Il catetere va infatti sostituito ogni 72 ore. Per farlo è necessario sparare nella pancina di Sofia una piccola cannuccia, (attraverso un ago che viene poi rimosso); poi dobbiamo prelevare con una siringa la dose di insulina necessaria per i tre giorni, riempire una nuova cartuccia per il microinfusore. Ogni dieci giorni invece dobbiamo cambiare il sensore che ha sul braccio. Di per sé non sono operazioni particolarmente dolorose, ma di certo sono fastidiose. Da qualche giorno Sofia urla, e dice che non ne può più di questa operazione che lei percepisce come una tortura, dal punto di vista psicologico».

Quel microinfusore, che eroga costantemente insulina al corpo di Sofia, deve stare sempre attaccato ai tuoi vestiti, giorno e notte. «E a nove anni non è una cosa di poco conto», osserva la mamma. «Se lei vuole rincorrere un compagno, o se vuole giocare a pallone deve stare attenta che non cada o non si danneggi. Se desidera ballare, idem. Una capriola non la può fare. Un bagno al mare nemmeno. O meglio, può farlo, ma deve prima disattivare e sganciare il microinfusore, per un periodo che non superi l’ora e mezza».

«Prima di ogni pasto Sofia ha comunque bisogno che le venga somministrata l’insulina», specifica Daniele, il papà di Sofia. «Questo significa che ogni giorno, io, oppure mia moglie, alle 12.30, interrompiamo il lavoro e andiamo a scuola. La dose di insulina ai pasti non è mai uguale a se stessa, anche qualora dovesse mangiare -ipoteticamente- lo stesso pasto ogni giorno». La glicemia varia in funzione di una serie di elementi, tra cui l’apporto di carboidrati che sta per ingerire (che a loro volta variano a seconda dell’alimento: 100 grammi di crudo è cosa ben diversa da 100 grammi di pasta) e in base al fatto che lei stia facendo o meno attività fisica; che sia felice o preoccupata (perché ad ogni emozione corrisponde una produzione di ormoni che impattano sul fabbisogno di insulina).

Genitori e bambini coinvolti giorno e notte

«Quello che non si sa del diabete di tipo 1, in modo particolare, è che è una condizione che coinvolge in primo luogo il bambino/ragazzo, ma inevitabilmente investe anche tutto il nucleo familiare, il contesto scolastico e sociale», chiarisce Daniele. «Avere il diabete di tipo 1 non significa che ogni giorno prendi una pastiglia all’ora dei pasti e poi ti dimentichi. Se sei il genitore di un bambino o di un ragazzo ci pensi sempre. Sei sempre vigile. Sugli attenti».

Quando la sua glicemia inizia a superare i 180, oppure tende a scendere sotto i 70, il microinfusore suona, per dire: “hey , guarda che stai andando troppo su/ troppo giù”. È un sistema di allerta graduale, che ha l’obiettivo di prevenire serie complicazioni. E’ senza dubbio uno dei vantaggi della nuova tecnologia.