Fondazione Triulza iscritta all’European Cluster Collaboration Platform

«Il riconoscimento da parte della Commissione Europea di Fondazione Triulza come uno dei cluster italiani per l'economia sociale è un risultato importante che apre la strada, anche formalmente, a un grande spazio di sperimentazione dentro Mind e in Italia. Triulza si pone infatti un unicum europeo: è un cluster dell'economia sociale innestato direttamente in un distretto di innovazione ad alta intensità tecnologica e di conoscenza. L'economia e l'impresa sociale sono davvero protagoniste del modello di innovazione di Mind» , dichiara Mario Calderini (nella foto), professore ordinario del Politecnico di Milano e presidente del Comitato Scientifico della Social Innovation Academy in Mind. «Il cluster Triulza contribuisce ad aprire Mind all'innovazione sociale e ai territori su scala internazionale. Al contempo, la collocazione di Triulza nel distretto esplicita il ruolo della Fondazione come solida rete per la trasformazione tecnologica dell'economia sociale»

Da parte sua, Massimo Minelli, presidente di Fondazione Triulza, afferma: «Questo riconoscimento conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione e in linea con l’Action Plan for the Social Economy dalla Commissione Europea, che chiede agli Stati membri di definire e promuovere un’economia sociale di nuova generazione che vada oltre il perimetro del Terzo Settore e che riguardi tutto il sistema economico. L’economia sociale è per l’Ue un Cluster industriale ed è per questo che dobbiamo continuare a promuovere e supportare la digitalizzazione e il trasferimento tecnologico delle realtà del Terzo Settore insieme a nuovi strumenti finanziari e a modelli di collaborazione e contaminazione con altri modelli d’impresa che hanno gli stessi obiettivi sociali d’impatto. Mind, oltre ad essere la palestra di sperimentazione di questo modello, rafforza inoltre la sua vocazione internazionale facendo parte del nuovo Cluster dell’economia sociale».