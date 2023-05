La rete che include con il lavoro i giovani dell’area penale

C’è, poi chi si è sperimentato nella pasticceria, imparando a preparare creme con cui farcire cornetti e krapfen, sfornare morbidissime brioche e dolcissime trecce cosparse di zucchero. Ma soprattutto dimostrando una grande volontà di apprendere: i requisiti che hanno fatto decidere a diverse aziende di assumerli subito dopo il tirocinio di sei mesi.

«Al termine di questo percorso, tutti i ragazzi hanno potuto toccare con mano che le istituzioni non parlano astrattamente di legalità o nuove possibilità di vita – spiega Maria Letizia Balsamo, del Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia -, ma danno concretamente una opportunità di formazione che può aprire loro le porte del mondo del lavoro. In passato abbiamo già avuto esperienze di tirocini per i ragazzi seguiti dai nostri servizi, ma mai ne avevamo coinvolto contemporaneamente oltre 50: un motivo in più per sottolineare il ruolo importante del lavoro di rete che si è attivato con questo progetto».

In tutto 56, infatti, i tirocinanti in Sicilia: 53 in esecuzione penale esterna (13 a Palermo e Catania, 10 a Caltanissetta, 9 a Messina, 5 a Trapani, 2 a Ragusa e 1 da Agrigento) e 3 provenienti dagli Istituti penali minorili di Acireale e Bicocca.

Una realtà sicuramente difficile, la Sicilia, dal punto di vista delle opportunità di lavoro, ma che in questo caso specifico ha visto le aziende farsi coinvolgere anche emotivamente, rispondendo all’invito lanciato per offrire ai giovani selezionati un’opportunità per loro unica. Si tratta di realtà impegnate nella produzione di prodotti tecnologici e artistici in 3D, come anche in agricoltura oppure di supermercati (4) della Grande Distribuzione. Oltre dieci a oggi, ma il loro numero è in crescita, quelle che hanno offerto ai giovani un contratto di lavoro stabile.

Per Jessica, per esempio, l’avere incontrato datori di lavoro accoglienti, pronti ad andarle incontro ha fatto la differenza.

«All’inizio pensavo di fare i miei sei mesi e andare via – spiega la diciottenne, il cui tirocinio si è svolto in un supermercato della Grande Distribuzione –. Ho incontrato persone straordinarie che mi hanno accolto e voluta bene sin dall’inizio e mi hanno aiutato a diventare autonoma. Prima non sapevo cosa volesse significare. Il fatto, poi, che l’azienda mi è stata vicina nei momenti più difficili, mi ha fatto capire che attraverso gli sbagli si cresce».