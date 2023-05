Milano, torna il WeWorld Festival dedicato alla condizione delle donne in Italia e nel mondo

“Conquistiamoci spazio”: spazio per i diritti, per essere noi stesse, spazio nel lavoro e nelle professioni, spazio per una narrazione della maternità fuori dagli stereotipi: all’insegna dei nuovi spazi conquistati e di quelli ancora da conquistare torna il 26, 27 e 28 maggio il WeWorld Festival, l’evento sulla condizione delle donne in Italia e nel mondo organizzato da WeWorld, organizzazione italiana indipendente impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 27 Paesi del Mondo. Il Festival, alla 13esima edizione, si svolgerà presso lo spazio Base di Milano (Via Borgognone 32). Tre giorni di talk, dibattiti, performance, mostre e film, tutti ad accesso libero e gratuito, per continuare a parlare della condizione femminile e degli stereotipi di genere in diversi ambiti della vita, dalla maternità alle professioni, dalla politica alla cultura, dalla narrazione dei corpi a quella dell’invecchiamento. Di questi nuovi spazi si parlerà nei tanti talk, dibattiti, performance e film che animeranno la tre giorni del Festival.

Tra gli ospiti già confermati, l’economista Azzurra Rinaldi, autrice del libro “Le signore non parlano di soldi. Quanto ci costa la disparità di genere?” (Fabbri) che discuterà di soldi e violenza economica con la giornalista Annalisa Monfreda, fondatrice della piattaforma Rame, e con la giornalista e fondatrice di The Period Corinna de Cesare; di nuova narrazione della maternità con l’attivista Francesca Bubba e Mickol Lopez e Daniele Marzano dei Guida Senza Patente; di corpi e nuovi spazi di rispetto da conquistare, con le attiviste Lara Lago, Marina Cuollo e “Mica Macho”, collettivo per persone stanche della virilità machista; con la giornalista Ilaria Dondi e le attiviste Sara Ventura, Francesca Bubba e Kaaj Tshikalandand si discuterà di “Donne (s)oggetto – Corpi sul banco del mercato capitalista”; Federica di Martino (“IVG e sto benissimo”), Linda e Penny (“Freegida”) e Lorenzo Flabbi (editore e traduttore italiano della scrittrice francese Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022) dialogheranno sugli spazi da conquistare, anche in letteratura, e sul diritto di scrivere del proprio corpo; con Gaia Rota e Michele Cattaneo (“La tenda in salotto”) e Ilaria Borrelli si parlerà di adolescenti e identità di genere; di cultura del consenso per contrastare la violenza di genere, fin dall’infanzia, parlerà invece la pedagogista Alessia Dulbecco con Maschile Plurale, associazione impegnata per promuovere una cultura che superi patriarcato, maschilismo e sessismo.

Con l’attivista e autrice Giorgia Soleri e con la doula Mamma Frau (Francesca Palazzetti) si parlerà di giustizia sessuale e riproduttiva. Spazio anche al racconto e analisi della condizione femminile nel mondo, in Paesi colpiti da crisi e conflitti come Iran, Afghanistan e Siria, con le giornaliste Barbara Schiavulli e Asmae Duchan e le attiviste Parasto Hakim e Pegah Moshir Po.

Il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini, Gabriella Crafa di Diversity Lab e l’artista Wissal Houbab parleranno delle forme di discriminazione nelle parole più insospettabili in un incontro guidato da Ella Marciello, direttrice creativa e copywriter.

L’ozio è invece al centro del momento organizzato in collaborazone con Donna Moderna. Sul palco la Stand up Comedian Giada Biaggi ne parlerà dopo una performance live con Riccarda Zezza di Lifeed, Mariangela De Luca (Rossa Pinta) prof latino, moderate da Maria Elena Viola – Direttrice Donna Moderna. Seguirà un momento di Lab con Nina Gigante.