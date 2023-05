Amministratori di sostegno contro l'eutanasia sociale

«Il nome di questo istituto», prosegue Vecchiato, «ha al suo interno tutta l’importanza del ruolo che deve svolgere. Ossia: amministrare e sostenere. I risultati della ricerca, però, ci dicono che in questi anni non è stato sempre facile bilanciare le due funzioni nella stessa persona. Infatti, c’è chi ha aiutato più ad amministrare e chi a sostenere. Con una prevalenza dei primi sui secondi come se la persona equivalesse solo al suo patrimonio. Tutto questo non è nello spirito della norma ed è dovuto a un numero alto di professionisti che svolgono questa funzione. La situazione è migliore nelle regioni in cui si è predisposto un testo organico che regola l’istituto, si sono considerate le azioni su bacini territoriali omogenei e il volontariato ha avuto un ruolo importante nel passare dai principi alle azioni. Infatti, un volontariato “militante” sul territorio ha la capacità di agire in favore di queste persone: segnalando situazione a rischio, trovando risposte ai loro bisogni e formando chi lo desidera ad amministrare e accompagnare. In questi anni molte realtà di volontariato hanno attivato percorsi di formazione e sportelli informativi. È così che sono emerse le disponibilità tra i cittadini a diventare amministratori di sostegno».

Come spiega Vecchiato: «un altro nodo importante è quello dell’equo indennizzo che in alcuni casi va in deroga alla gratuità della tutela. Certo l’amministratore di sostegno dedica del tempo a questa attività. Ma ha un valore diverso chiedere del tempo a un volontario o a un professionista. Nel primo caso il compito è svolto in modo solidale, nel secondo è spesso remunerato. Dunque essendo la tutela da svolgersi prevalentemente in maniera gratuita sarebbe opportuno che aumentasse il numero dei cittadini che volontariamente scelgono di diventare amministratori di sostegno», e aggiunge, «dalla nostra osservazione emerge, anche, che in questi anni gli Enti del Terzo settore (Ets) non si sono ritagliati un loro spazio specifico in questo ambito. A muoversi, in maniera a volte anche eroica, è stato prevalentemente il volontariato di impegno e promozione sociale. Infatti, i risultati migliori che vediamo nelle regioni come il Fiuli Venezia Giulia, la Liguria, la Sardegna e il Veneto, sono riconducibili proprio all’impegno messo in campo dalle associazioni di volontariato».