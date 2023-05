Così siamo diventati genitori di due sorelle adolescenti

«Quando si affronta un affido bisogna avere una grande consapevolezza: si sta facendo un servizio, è un impegno verso l’altro. Non si può intraprendere questo percorso per colmare la mancanza di un figlio». A parlare così sono i coniugi Raffaele Landuzzi e Barbara Vitali, a Bologna genitori affidatari di due ragazze di 15 e 17 anni, arrivate con la mediazione di Kairòs, un'associazione specializzata nel dare una famiglia a ragazzi comunemente considerati "troppo difficili" per l'affido. Non è la prima volta che la coppia affronta questa esperienza: per sei anni ha accolto un altro minore, che poi è stato ricollocato in casa famiglia perché aveva bisogni molto grandi, che necessitavano un supporto uno a uno.

«Come spesso accade, siamo partiti dalla consapevolezza di non poter avere figli», racconta Landuzzi. «Così abbiamo iniziato un percorso per l’adozione. Quando stavamo per ritirare l’idoneità, mia moglie ha ricevuto una mail di Kairòs che invitava ad un incontro conoscitivo sull’affido. Ci siamo andati e - un po’ per una propensione al servizio, un po’ perché non volevamo che i bambini “perdessero” le loro origini - abbiamo scoperto di essere più adatti a questo tipo di proposta». Dopo una formazione di un anno, è arrivato il primo nome: un ragazzo di Empoli, entrato poi in famiglia nel 2016. «Nel 2021, dopo il lockdown, c’è stata una caduta nel percorso educativo di questo adolescente, legata anche alla relazione con il padre», spiega l’uomo. «Il ragazzino è rientrato in comunità perché manifestava una serie di problematiche per cui una famiglia che lavorava non bastava più per lui, serviva che venisse seguito più da vicino, in un rapporto uno a uno». Un percorso di questo tipo mette alla prova la tenuta di una coppia. «Avrebbe potuto distruggere il nostro matrimonio», dicono infatti i due, «invece ci ha resi più uniti, rafforzando moltissimo il nostro rapporto coniugale».