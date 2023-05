Origami per i bambini malati, il dono del detenuto per dare coraggio

«Questi lavori raccontano il riscatto di un papà detenuto, che non conosciamo, non sappiamo chi sia, non sappiamo neanche per quale motivo sia finito in carcere. Ci fa riflettere e ci colpisce molto, però, il fatto che anche in un momento così doloroso, come quello della detenzione, lui abbia deciso di realizzare qualcosa per i bambini. In questi lavori c’è cura, impegno, amore» evidenzia Natile. «L'arte manuale di un uomo in rieducazione nella casa circondariale diventa dono per il sorriso dei nostri bambini».