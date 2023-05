Confermato Luciano Squillaci alla guida della Fict per tre anni

Luciano Squillaci resta alla guida della Fict per un altro triennio. Oggi, al Centro congressi Cavour di Roma, è stato rieletto all’unanimità dall’assemblea che ha riunito i presidenti dei 45 centri associati alla Federazione italiana comunità terapeutiche presenti in tutta Italia, che rappresentano oltre 600 servizi di accoglienza e di intervento sul territorio. L’assemblea ha riconfermato per altri tre anni anche il consiglio direttivo composto da Angelo Benvegnù (Ceis di Mestre), Roberto Berselli (Consorzio Gruppo Ceis Bologna-Modena-Parma), Paolo Merello (Ceis di Genova) e Anna Borghi (Centro Le Ali di Caserta).

Squillaci ha subito presentato alcune emergenze e gli obiettivi futuri su cui il nuovo consiglio di presidenza lavorerà: «Primo fra tutti, assistiamo ancora allo smantellamento progressivo dei diritti sociali e di salute, in particolare dei cittadini più fragili. Ancora, oggi, facciamo i conti con una politica assente o peggio ideologizzata, che poco conosce e ancor meno vuole conoscere dei nostri servizi e soprattutto delle persone che ospitiamo. Molte regioni presentano crisi di bilancio enormi, per non parlare dei Comuni, e troppo spesso questo si risolve in tagli lineari che vedono, come sempre, soccombere i più deboli».