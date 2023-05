La corsa al posto pubblico dei professionisti del sociale

Le cause sono tante. Nel caso degli assistenti sociali (46.784 iscritti all’ordine nel 2022) la spinta alle assunzioni data dai Piani sociali nazionali se da un lato ha ridotto il gap di personale del Centro-Sud, dall’altro ha frenato la mobilità dal Meridione che consentiva di coprire parte delle posizioni del Settentrione. La finanziaria 2021, a tal proposito, destina fino a 180 milioni annui (67 quelli effettivi nel 2021) per raggiungere l’obiettivo di un assistente sociale ogni 5mila abitanti. Più complicata la questione degli educatori. I candidati ci sarebbero anche ma restano intrappolati nel garbuglio formativo e normativo che avvolge la professione. «Non pochi posti restano scoperti perché i candidati non hanno il titolo specifico richiesto dalle singole amministrazioni», osserva Ceron. Esistono infatti due percorsi di studio: uno per l’educatore con formazione e abilitazione socio-sanitaria (classe di laurea Snt2) presso la facoltà di Medicina e un secondo per l’educatore socio-pedagogico (classe di laurea L19) iscritto a Scienze dell’Educazione. Una spaccatura che provoca incertezze applicative e abusivismi. «Abbiamo un sistema sanitario diverso per regione. Ad esempio, in ambito psichiatrico alcune chiedono l’educatore laureato a Medicina, altre no. Servirebbe una figura con una formazione di base uguale e magari con degli indirizzi specialistici», propone Vanni. Non si sa neanche quanti siano gli educatori. L’unico dato certo è quello degli iscritti all’albo ad hoc nato nel 2018 all’interno delle 19 nuove professioni sanitarie. A fine 2022 contava circa 28mila persone, 8mila delle quali iscritte agli elenchi speciali a esaurimento. «A questo numero andrebbe aggiunto quello di quanti sarebbero iscrivibili ma hanno scelto di non farlo perché invocano la presunta non obbligatorietà nel caso in cui non svolgano la propria attività lavorativa all’interno del Servizio sanitario, ad esempio in un servizio sociale comunale. Si potrebbe avanzare una stima di almeno altre 20mila persone», calcola Renato Riposati, presidente della commissione d’Albo nazionale educatori professionali. Il passaggio nel pubblico cela soprattutto la ricerca di stabilità lavorativa da parte di chi nel privato si barcamena fra cambi d’appalto. «La pubblica amministrazione assicura contratti migliori in termini di retribuzione, turni, premi, giorni di ferie», commenta Gazzi. Tesi condivisa solo in parte da Vanni che difende il contratto delle imprese sociali: «Nel pubblico diventi un numero, nelle coop sei spesso un socio e partecipi attivamente a una serie di attività». Il resto lo ha fatto il Covid. «Gli operatori delle cooperative hanno avuto la cassa integrazione mentre nel pubblico hanno continuato a prendere lo stipendio restando a casa», taglia corto la presidente di Legacoopsociali. Una stanchezza che finisce per spingere verso il pubblico quanti hanno continuato a lavorare durante la pandemia fra mille difficoltà, pensiamo alle Rsa e ai servizi educativi. I primi a fiutarlo sembrano essere stati gli immatricolati ai corsi a numero chiuso per educatore di area sanitaria. L’anno scorso solo 698 domande di iscrizione per 809 posti a disposizione. Un caso? A Novara solo 3 studenti per 74 posti.

Foto: Operatrice al lavoro in un centro socio-sanitario di Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone (Mi) - Pedrelli