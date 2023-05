L'innovazione booster per l'Africa

L’innovazione come strumento per cambiare in meglio la società. Un paradigma fra i più diffusi (noti e accettati) in tutti i Paesi del mondo. Tutti, tranne in Africa. Il continente sconta infatti secoli di stereotipi e di narrazioni discriminatorie.

Questi clichè «non nascono a caso ma sono frutto di secoli di cultura razzista, alimentata dall’uomo bianco per giustificare il proprio potere, colonialismo e schiavismi». Parola di Paola Crestani, presidente di Amref Italia, intervenuta sul tema durante la presentazione di “L’Africa Mediata 2023”, report curato da Osservatorio di Pavia per Amref Italia, che studia quale e quanta Africa è passata attraverso i media italiani nei mesi scorsi. Sullo sfondo un obiettivo e una riflessione. «Dobbiamo - spiega Crestani - cambiare il nostro sguardo proprio per evitare di ripetere gli errori fatti». Per farlo occorre «decostruire una cultura discriminatoria». Il report della Ong va proprio in questa direzione.