Per gli animali sfollati la Lav realizza un canile temporaneo

Ed è a questo punto che entrano in campo i volontari della Lav. L’organizzazione è stata contattata da Regione e Protezione civile.

«Abbiamo realizzato un canile temporaneo in poco tempo», racconta Beatrice Rezzaghi di Lav. «La gestione non è facile, ma soprattutto abbiamo dovuto realizzare le strutture dal niente grazie anche al supporto dei ragazzi del Paese e soprattutto l’aiuto della Protezione civile». Una delle difficoltà per la volontaria della Lav, oltre al reperimento dei materiali e del cibo, è che gli animali devono essere gestiti come animali di casa per ridurre loro lo stress «il nostro è un lavoro di cura a 360 gradi: c’è chi si occupa dei pasti, chi delle passeggiate e del gioco».