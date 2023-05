Serena Giacomin confermata alla presidenza di Italian Climate Network

Rinnovato il consiglio direttivo di Italian Climate Network dopo tre anni di mandato. Nella sua prima riunione dopo l’elezione, Serena Giacomin è stata riconfermata alla presidenza dell’associazione. «Ringrazio Italian Climate Network per la fiducia dimostrata nei miei confronti, cercherò di ricambiarla con impegno e senso di responsabilità», il suo primo commento. «Ci aspettano tre anni intensi di lavoro per rafforzare la nostra realtà, ma soprattutto per aumentare l’impatto dei nostri progetti sul necessario processo di accelerazione dell’azione climatica. Dalle scuole alle istituzioni, Italian Climate Network è ormai diventato un punto di riferimento per una corretta interpretazione del cambiamento climatico, inteso come un problema sia ambientale che sociale ed economico. Lavoreremo con determinazione per una sempre più profonda comprensione della complessità della crisi sistemica in atto, dando luce alle tante possibili soluzioni capaci di portarci verso un futuro migliore, equo, giusto e ricco di opportunità».

Confermato anche Matteo Reale in qualità di vicepresidente. Nel direttivo vi è un nuovo ingresso: Elisa Palazzi, docente di Fisica del clima all’Università degli studi di Torino. «È un piacere e un onore far parte del direttivo di Italian Climate Network che da molti anni porta avanti un eccellente lavoro nell’ambito della comunicazione sul cambiamento climatico, rigorosa e scientificamente basata, trasversale per tematiche e pubblico di riferimento», ha detto. «Spero di poter portare il mio contributo, di scienziata e divulgatrice».