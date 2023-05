Corpi civili di pace, al via bando per 150 giovani

Pubblicato il nuovo Bando per la selezione di 153 operatori volontari che saranno coinvolti nei progetti dei Corpi Civili di Pace in Italia e all'estero. Sono stati finanziati 28 progetti con il decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 483 del 19 maggio 2023.

«Si tratta del terzo ciclo, avviato dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, che consente di procedere al completamento della sperimentazione per l'impiego complessivo di 500 giovani (la sperimentazione è stata avviata nel 2014, ndr)» sottolinea in una nota il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Adobi. Che continua: «Un'iniziativa importante, soprattutto nell'attuale contesto geopolitico, con la quale vogliamo promuovere azioni di pace, cooperazione e solidarietà. La pubblicazione del bando è in linea con quanto convenuto con il Comitato di monitoraggio e valutazione dei Corpi Civili di Pace e garantisce agli enti di servizio civile una gestione coerente delle domande».

È possibile presentare la domanda di partecipazione fino alle ore 14 di venerdì 30 giugno, consentendo l'avvio dei volontari entro il prossimo 31 ottobre.

In particolare il bando prevede due progetti da realizzarsi in Italia per 14 operatori volontari; e 26 progetti da realizzarsi all’estero per 139 operatori volontari.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede da scegliere tra i progetti elencati nell’Allegato 1 del Bando e riportati nella piattaforma Dolccp, all’interno della quale è possibile consultare le schede sintetiche contenenti gli elementi essenziali dei progetti.

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della domanda.