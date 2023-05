Gli abitanti di Scampia: «Venite a conoscerci, vi raccontiamo la nostra storia»

Agli inizi degli anni Settanta a Scampia doveva nascere il sogno della media borghesia napoletana. Si costruivano i primi parchi privati, lontano dal caos del centro della città. Ma nell’Ottanta il terremoto in Irpina ha segnato l’inizio delle scelte politiche sbagliate. Furono edificate strutture in piena emergenza post-terremoto, c’era bisogno di case per gli sfollati. Quelle scelte hanno lasciato spazio alla Camorra. Sono poco meno di 41mila gli abitanti residenti, una stima al ribasso. A loro si aggiungono le migliaia di famiglie che, in mancanza di alternative occupano le case, e una consistente comunità Rom che vive in un campo costruito nel quartiere.

Scampia è il luogo delle aspettative tradite perché le Vele non dovevano essere le vele, roccaforte della droga con le vedette sui palazzi. Le “case dei Puffi" nel lotto P, fatte di amianto e che oggi cadono a pezzi - come gran parte del quartiere - dovevano essere provvisorie, per tamponare l’emergenza, invece poi sono diventate l’emergenza.