Grottole, battesimo di una nuova figura professionale: ecco chi sono i Village Host

Partner strategico e motore dell’iniziativa è stata Wonder Grottole, impresa sociale spin-off dell’associazione Casa Netural. Wonder Grottole ha trasformato il piccolo comune lucano in un paese-laboratorio dove sperimentare un approccio territorialista, per riabitare il suo centro storico con una nuova comunità - quella locale insieme a una nuova attratta dalla "living culture" (la cultura pulsante quotidiana del paese). Con l’Open School for Village Hosts, ospitata proprio a Grottole dal 14 al 21 maggio, l’impresa sociale lucana è diventata modello europeo a cui gli attivatori locali europei guardano per misurare e amplificare i propri impatti.

«L'Open School for Village Hosts è una delle legacy di Casa Netural», dice il presidente dell’associazione materana Andrea Paoletti. «Nel 2016 abbiamo conosciuto John Thackara per Il Matera design weekend, e dall’incontro con lui e Stefano Mirti è nata l’idea di Wonder Grottole: non volevamo più organizzare festival in cui parlare di design, ma un progetto in cui applicare metodologie e strumenti del design. Wonder Grottole è oggi un modello a cui l’Europa guarda perché qui applichiamo le metodologie dell'ecosistema territoriale, l’insieme cioè di relazioni fra sistema ambientale e società umana organizzata con strutture urbane evolute. In quelle relazioni è possibile trovare gran parte delle risorse fondamentali per la vita, sviluppandosi culturalmente e producendo un sistema di relazioni, simboli, conoscenze».