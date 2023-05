Infermieri, Asa e Oss: Sacra Famiglia presenta i nuovi corsi

Infermieri, ASA e OSS: Sacra Famiglia presenta i corsi formativi per queste professioni, a cui la Fondazione collabora attraverso il suo Centro di Formazione Moneta. La presentazione avverrà per tutti i profili sabato 27 maggio dalle 9.00 alle 13.00 con un Open Day (via Nazario Sauro 3, Cesano Boscone). Il Centro di Formazione Moneta di Sacra Famiglia è una scuola di eccellenza per tutti gli operatori del settore sociosanitario, nato per diffondere il sapere e il saper fare maturato in oltre 125 anni di esperienza sul campo nella cura, assistenza e accoglienza di disabili, anziani e ragazzi autistici. Il Centro Formazione è ente accreditato presso Regione Lombardia, certificato UNI EN ISO 9001:2015 e provider regionale ECM.

La giornata prevede la presentazione del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano e la partecipazione ai laboratori esperienziali per sperimentare alcune delle attività previste nei tre anni di corso; è previsto inoltre un momento di incontro e confronto con gli studenti del primo anno. Dal 2022 infatti Fondazione Sacra Famiglia è diventata una sede didattica accreditata del corso di laurea e una delle poche strutture in ambito socio-sanitario a livello nazionale. La Fondazione conferma così il suo impegno in ambito formativo e nello sviluppo di collaborazioni che favoriscono la crescita professionale e personale degli operatori e l’innovazione dei servizi per bambini, adulti e anziani affetti da disabilità.



Nella stessa giornata si svolgerà anche l’Open Day per i percorsi di qualifica professionale ASA e OSS del Centro Formazione Moneta di Fondazione Sacra Famiglia. L’evento prevede la presentazione dei corsi di qualifica professionale ASA e OSS e la partecipazione ai laboratori esperienziali, oltre all’ascolto delle testimonianze degli studenti. Per partecipare all’Open Day è possibile iscriversi sul sito www.formazionemoneta.it.