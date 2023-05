Otto studenti (più un maestro) scrivono a una professoressa del nuovo millennio

Lettera a una professoressa è forse il testo più noto di don Milani. In occasione dei cento anni dalla sua nascita, il maestro e scrittore Alex Corlazzoli ha scritto una Lettera a una professoressa del nuovo millennio. Dalla scuola di Barbiana alla scuola di oggi, appena uscito per Bur. Lo ha fatto insieme a otto ragazzi tra i 15 e i 18 anni che frequentano scuole superiori della città di Crema. È quindi particolarmente interessante raccogliere la loro voce e il loro punto di vista, di ragazzi di oggi che di don Milani – prima – non avevano mai sentito parlare.

«Noi che viviamo tra i banchi della scuola pubblica, questo libro lo abbiamo pensato per tutti: per i nostri coetanei, per i maestri e i professori, per i genitori. Vogliamo solo essere ascoltati. Almeno una volta. Spesso ci dicono che “siamo il futuro” mentre noi vogliamo essere il presente, quelli che provocano una discussione, una riflessione vera, franca e sincera sul mondo dell’istruzione. Vogliamo farlo con il coraggio necessario. Qualcuno potrà accusarci di essere stati sfrontati, di essere stati arroganti», scrive Corlazzoli nella premessa. «Ma noi vogliamo solo provare a buttare il sasso nello stagno, a smuovere le acque paludate che da troppo tempo ristagnano in un clima di assuefazione, rassegnazione che si respira tra i corridoi dei nostri istituti. Abbiamo azzardato anche qualche soluzione, qualche proposta. Ci preme solo avere qualcuno che ieri come oggi ci risponda. Lettera a una professoressa concludeva così: “Ora siamo qui a aspettare una risposta. Ci sarà bene in qualche istituto magistrale qualcuno che ci scriverà”. Noi aspettiamo».

Filippo, Edoardo, Letizia, Nicholas, Chiara, Chiaretta, Tommaso e Lucia. Potete brevemente presentarvi?

Siamo un gruppo di ragazzi ognuno con le sue passioni, frequentiamo scuole diverse, dall’artistico all’ITIS informatica, ma abbiamo avuto tutti in comune l’impressione durante il nostro percorso scolastico che nella scuola qualcosa non fosse come dovesse essere. Questa nostra esperienza ci ha fatto accogliere immediatamente con entusiasmo l’idea di partecipare alla scrittura di un libro come questo. E no, purtroppo non siamo stati ex alunni di Alex.

