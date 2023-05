Puglia, la legge tradita da chi non rispetta il collocamento mirato

A volte la mancanza di controlli facilita la vita delle aziende, che fino a quando non vengono pizzicate possono evitare di dichiarare il numero di quote di lavoro previste per le persone con disabilità e di mettersi in regola. Anche se la Regione Puglia sta sollecitando le imprese pubbliche e private a stipulare delle convenzioni secondo l’articolo 11 della legge 68/99. Come hanno iniziato a fare molte aziende che – anche negli elenchi pubblicati – risultano aver avviato questa importate opzione.

«Le convenzioni di programma sono degli accordi stipulati tra impresa e Agenzia del lavoro per la copertura della quota d’obbligo tramite il graduale inserimento delle persone con disabilità» prosegue Guidacci. «Le convenzioni accompagnano le aziende in questo percorso, aiutandole a calibrare gli inserimenti su mansioni semplici o conseguibili anche mediante l’utilizzo di specifici interventi formativi». Nel 2022, per dare un’idea, in provincia di Foggia sono state effettuate 20 convenzioni che si sviluppano tra stipula, monitoraggio, effetti. Perché al termine del programma previsto, i datori di lavoro devono aver assunto al loro obbligo di legge. La sfida, quindi, è quella di trovare la persona giusta al momento giusto. «Nessuno chiede alle aziende di assumere personale che non serve. Non c’è l’imposizione di un soggetto qualunque, perché l’azienda può scegliere il profilo iscritto nella lista dei collocamento mirato più adeguato alle sue esigenze» conclude Foglio.