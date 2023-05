Il governo partecipato di Pienza

Anche il numero di cellulare è sul sito: scriviamo, risponde. È un attimo. Ci sentiamo, fissiamo l'intervista. Manolo Garosi, 42 anni, farmacista, è il sindaco di Pienza, provincia di Siena. Più che un Comune, un'icona della Toscana: vino, formaggio, patrimonio Unesco, selfie al tramonto a staglio sulle colline verdi che sembran finte. Praticamente, il sogno italiano più sognato in ogni continente. Ma pur sempre un piccolo comune italiano di neanche 2mila abitanti che negli ultimi dieci anni ne ha persi 200.

Arriviamo a casa Garosi che la piccola Cora giochicchia tra divano e sala: biondissima e vivace, ci lascia tutto il tempo dell'intervista e si agita felice solo al rientro a casa della mamma, ingegnere di origine tedesche che oggi è responsabile dell'area tecnica del Comune di San Quirico d'Orcia, storicamente rivale di Pienza. Si sono conosciuti perché lei, in precedenza, aveva avuto un incarico al Comune di Pienza e lì galeotto fu il Consiglio comunale...

Lei era già in Consiglio comunale prima di essere sindaco, vero?

Sì, sono stato consigliere di maggioranza per dieci anni: dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2019, anno della mia elezione a sindaco. Avevo delega all’ambiente, ai rifiuti, alle energie alternative. Con alcuni amici che erano stati svariati anni nella minoranza in consiglio comunale volevamo imprimere un cambiamento nella situazione amministrativa del nostro comune. E così mi sono lasciato trascinare nell’impegno attivo, ma d’altra parte io arrivavo anche da una militanza in ambito universitario prima come consigliere del Comitato della didattica, poi in consiglio di Ateneo.

Cosa volevate cambiare a Pienza?

L’esigenza principale del cambiamento era di fare in modo che le decisioni politiche importanti per la nostra comunità fossero prese a livello locale e coinvolgendo i cittadini, rispetto all’abitudine di scelte politiche prese a livello partitico sovracomunale che venivano sentite dai cittadini come imposte dall'alto. Soprattutto nell'amministrazione precedente alle nostre c’erano state molte scelte non condivise con i cittadini e questo ha fatto scattare diciamo la molla a tante persone che ci hanno chiesto di impegnarci per questo cambiamento.

Come vi siete organizzati?

Inizialmente il luogo di ritrovo era un'osteria si trovava dietro il Comune…

Beh, bel luogo per le riunioni politiche…

Sì, decisamente…era un'osteria di un nostro amico consigliere comunale e si trovava, guarda caso, nella piazza antistante il comune dove c’era l’archivio di atti, di documentazione e di regolamenti comunali. Dopo la chiusura serale dell’osteria, lui ci informava su tutto. Eravamo a volte in tre, a volte in sei. Abbiamo fatto dei gruppi di lavoro per la stesura dei programmi elettorali a cui hanno partecipato sia cittadini liberi che associazioni e imprenditori: ogni settore, la sua proposta. Tutte le proposte sono state portate nell'assemblea composta da tutti i cittadini che avevano preso parte ai gruppi di lavoro e a maggioranza si è votato se accettarle nel programma elettorale oppure no.

Pecorino, Orcia Doc e democrazia partecipata, bello! Ma fuori dalla battuta: di cosa soffriva Pienza?

Mancava una presenza capillare dei vari delegati dell'amministrazione nei vari settori. E questa volontà di cambiamento è testimoniata dal fatto che la prima volta abbiamo vinto con il 52% e la seconda con oltre il 69%.