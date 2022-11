L’arte? La lingua universale per dire benvenuti!

Del Rinascimento?

Il 70% di quello che ho studiato in Accademia era Rinascimento italiano. Ho avuto l’occasione di andare a Parigi per uno scambio interculturale come moniteur, sono professore di educazione artistica. Alla fine del progetto che è durato quasi un anno mi sono detto l’Italia è vicina, sono salito su un bus e sono venuto qui. Volevo toccare con mano quello che avevo solo studiato sui libri… e sono rimasto affascinato. Sono andato a Ravenna ad ammirare i mosaici e poi mentre studiavo a Pesaro-Urbino ho sentito parlare della Certosa di Pavia, l’ho visitata e sono rimasto colpito dall’architettura, dalla forma che richiama quella delle moschee. C’è come una liason, un legame nell’arte. In cinque anni in Italia ho voluto visitare tutto anche le antichità a Pompei… lo ripeto dopo averla studiata la storia dell’arte la volevo toccare con mano.

Nelle opere c’è dunque un linguaggio universale.

L’arte è un linguaggio, è una scorciatoia per incontrare le persone. Se metti un tocco artistico nelle cose che fai tutto diventa più semplice. La musica, penso agli enfants des rues con il loro rap, il teatro... tutto insomma, ma spesso la viviamo senza rendercene conto perché è ovunque, occorre prendere consapevolezza.

Dalla Francia all’Italia, ha sperimentato differenze nell’accoglienza?

L’Italia non ha eguali. A Parigi sono molto indietro. Se ti sposti dalla Tour Eiffel o dagli Champs-Élisées, nelle vie parallele o dove non ci sono centri culturale e sociali trovi tanto individualismo. Qui in Italia è diverso, sono arrivato che non conoscevo nessuno eppure è stato tutto più facile, ho trovato accoglienza…