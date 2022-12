Nelle nostre strutture ho scoperto la bellezza della prossimità

Nell’ultimo numero di Vita Magazine l’abbiamo indicata come uno dei modelli virtuosi da tenere in considerazione quando si parla di Residenze sanitarie assistenziali. La Fondazione Casa Cardinale Maffi gestisce otto strutture (per anziani, per disabili e per malati psichiatrici) sparse in diverse province di Toscana e Liguria: circa 500 ospiti seguiti da oltre 400 operatori. Numeri importanti, che contrastano con quelli delle comunità che propongono nuclei più snelli. Ne parliamo con il presidente della Onlus, Franco Falorni, in un’intervista senza peli sulla lingua.

Molte Rsa hanno mostrato evidenti limiti durante la fase più acuta della pandemia, ma non tutto è da buttare. Si cerca di individuare il modello da imitare. Il vostro lo è?

Dire che possiamo essere un modello, mi sembra azzardato. Sappiamo bene di avere le nostre magagne. Cerchiamo di vivere la quotidianità affrontando i problemi e risolvendoli, volta per volta. Se dovessimo dire che siamo un modello perché perseguiamo costantemente un equilibrio economico-finanziario, non sarebbe corretto: perché è vero che seguiamo persone fragili ma è pur vero che abbiamo una certa fragilità anche nei nostri bilanci economici, patrimoniali e finanziari. Come molte Onlus che hanno per oggetto la cura delle persone, non siamo ridondanti nelle risorse a nostra disposizione. Un problema acuito nell’ultimo anno dall’aumento dei costi energetici, dalle tariffe ferme da tempo, dagli investimenti che dobbiamo affrontare per assolvere agli obblighi delle normative antisismiche, le quali ci impongono di ristrutturare tre vecchi immobili: per intenderci, occorre un investimento da 19 milioni di euro. A volte è meglio costruirne di nuovi che ristrutturare gli esistenti. Se le istituzioni locali e nazionali capissero che c’è necessità di strutture come le nostre, metterebbero a disposizione delle risorse: non parlo di soldi a fondo perduto, sia ben chiaro, ma di denaro da restituire in 20 o 30 anni.

Il modello, a suo avviso, quale potrebbe essere?

Di sicuro non può essere quello che si rifà all’efficientismo, per lo meno quando è correlato a un’attività che tocca l’aspetto di una o più persone. Al mio Consiglio di amministrazione, tempo fa, ho presentato un Manifesto della Rivoluzione. Questo termine fece trasalire il nostro vescovo, che mi fece notare il peso della parola da me utilizzata. Se preferite, possiamo parlare di evoluzione, che in certi contesti suona meglio. Ecco, questo modello poggia su alcune parole chiave.