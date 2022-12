Con 100mila volontari per una società più giusta

«Se ho qualche passione? Da giovane ho fatto un po’ di pallanuoto, in serie C, ma da anni direi che la mia unica passione è il volontariato in Pubblica assistenza: ancora oggi faccio i mie turni di soccorritore con grande piacere». Niccolò Mancini, classe 1977, fiorentino, risponde così al cronista che gli chiede qualche informazione in più, per disegnare il suo ritratto di nuovo presidente dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze – Anpas. Lo ha infatti scelto, il 5 dicembre scorso, il Consiglio nazionale, dopo che era risultato il più votato dai delegati del 54mo congresso nazionale, svoltosi a Roma il 27 novembre. Tecnico forense del Tribunale di Firenze, Mancini è il presidente della Fratellanza militare, pubblica assistenza fondata alla fine dell’800.

Mancini lei si accinge a guidare un movimento vasto - 100mila volontari, oltre 500mila soci e 950 pubbliche assistenze in tutta Italia – qual è il suo stato d’animo rispetto a questa responsabilità? Abbiamo letto, nelle ore successive all'elezione, un messaggio via Twitter, appassionato, quasi emozionato, rivolto a tutti i volontari.

Sì un messaggio di genuina emozione rispetto a questo incarico. Emozione che non deriva solo dalla nuova funzione ma dall'idea che, ormai da 27 anni, mi porto dietro e cioè che proprio attraverso la partecipazione della persona, del singolo, espressa anche nelle nostre organizzazioni, si possa davvero far qualcosa di buono per migliorare, per procedere verso una società un po' più giusta. L’idea, insomma, delle nostre comunità di volontari. Quindi…

Quindi?

Quindi che la mia prima uscita, proprio nell'imminenza della nomina, rivolta ai volontari e alle volontarie, ai soci e alle socie, delle pubbliche assistenze, è stata l'azione più naturale che potesse venire da parte mia, perché il mio percorso nasce nel 96, dentro una pubblica assistenza fiorentina. Lì sono cresciuto con, diciamo tutti i vari passaggi da giovane volontario.

Ecco, che giovane volontario era Niccolò Mancini?

Un post adolescente che si imbatteva in questa realtà importante, bella, di aggregazione, di impatto sociale. Un'esperienza che poi è maturata e, passaggio dopo passaggio, mi ha portato oggi ad avere questa questo grande riconoscimento, questo gesto di fiducia prima di tutto, da parte di tutti i volontari e di tutte le pubbliche assistenze.

Infatti al Congresso, lei già era il delegato più votato…

Sì abbiamo celebrato a Roma il nostro 54esimo Congresso ed è stata una un'esperienza molto bella, anche perché si è voluta dare una netta apertura. Non solo cioè discutere delle cose strettamente collegate al movimento, ad Anpas, ma aprendoci al mondo del Terzo settore in senso più ampio: è stato davvero un momento di partecipazione, di grande accrescimento. E poi sì, si è passati alle incombenze istituzionali che mi hanno visto uscire - con molta soddisfazione - come uno dei candidati al Consiglio nazionale col maggior numero di preferenze da parte de delegati.