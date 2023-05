Per una giustizia che ripari il dolore delle vittime

Francesco Occhetta, gesuita dal 1996, insegna alla Pontificia Università Gregoriana di Roma ed è segretario della Fondazione vaticana Fratelli tutti. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Milano, ha conseguito la licenza in teologia morale a Madrid e il dottorato in teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana. È specializzato in diritti umani all’Università degli studi di Padova. Ha completato la sua formazione a Santiago del Cile. Giornalista professionista dal 2010 ha ideato "Comunità di Connessioni", un percorso di formazione per giovani all’impegno sociale e politico e fondato una testata editoriale. Per San Paolo da poche settimane è uscito "Le radici della giustizia", il suo ultimo libro, che ha un sottotitolo molto pratico: "Vie per risolvere i conflitti personali e sociali". Il nostro dialogo parte proprio da qui per approdare al designo di un nuovo modello di giustizia. Come scrive a pagina 61: «Il modello della giustizia riparativa capovolge la concessione classica di giustizia e pone al centro dell'ordinamento il dolore della vittima, la pena da espiare umanamente per l'autore del reato, l'incontro delle parti per ricostruire le ragioni dell'accaduto, la responsabilità della società di dare un futuro a chi improvvisamente se lo è visto negato».

Da dove nasce l’esigenza di scrivere un libro proprio in questo tempo che porta come sottotitolo: "vie per risolvere i conflitti personali e sociali"? Abbiamo perso la bussola:una volta si diceva che i conflitti aiutano a crescere. Non è più così?

Questo volume nasce perché il tema della giustizia lo insegno all’Università Gregoriana e poi perché per anni ho svolto servizio nelle carceri di San Vittore a Milano, di Bucaramanga in Colombia in cui erano rinchiusi i guerriglieri, e nelle carceri di Arica in Cile costruite nel deserto di Atacama per gli ergastolani. In questi anni ho potuto ascoltare e dialogare con operatori di giustizia e detenuti, direttori delle carceri e cappellani, famiglie e volontari. Ho così imparato che credere nella giustizia è una forma di amore sia quando si è soli o in pochi a crederlo sia quando si viene fraintesi.

Alla fine del Novecento quasi nessuno osava introdurre un paradigma diverso di giustizia rispetto a quello retributivo, esistevano solo alcune voci fuori dal coro come quelle del cardinale Carlo Maria Martini, da alcuni biblisti come padre Pietro Bovati e da pochi altri studiosi. Improvvisamente quei semi di cultura, dopo essere stati sepolti hanno fatto nascere i primi steli di vita. Così con questo volume vorrei dire ai giovani di non smettete di credere nella giustizia per diventare persone giuste.

Fin dalle prime pagine parli delle responsabilità di un giornalismo giustizialista come fattore di crisi del modello di giustizia. Quali sono queste responsabilità e come rimediare?

La costruzione della giustizia inizia dalle parole che si scelgono: se sono ponti o sono pietre, se ricostruiscono la verità dei fatti e sanno distinguere il male commesso dalla persona che lo ha commesso oppure se condannano prima delle sentenze dei giudici. Basta un cattivo articolo o un servizio televisivo mal intenzionato per rovinare la reputazione a persone innocenti, stigmatizzare nel reato le persone che lo hanno già espiato oppure costringere intere famiglie a lasciare le loro terre per la vergogna o per proteggersi. Eppure la deontologia del giornalista regola con molto rigore il tema. La sfida è quella di sostituire la spada della giustizia che è la vendetta e la pena esemplare con l’ago e il filo della riparazione.

Tutte le raffigurazioni della giustizia si riferiscono a Dike, la figlia mitologica di Giove e di Temi, dea delle leggi e dei tribunali: il volto austero e duro, il globo nella mano sinistra simbolo del suo dominio e la spada nella mano destra con cui applica le sue sentenze. Sono immagini così tanto sedimentate da impedirne di immaginarne altre. Invece ne esistono di alternative, più miti e gentili. In uno degli affreschi più famosi al mondo, l’Allegoria del Buon Governo (1338-1339) in cui la giustizia è parte di un disegno più grande, indispensabile per far crescere la vita degli uomini e delle donne, è nutrita dalla sapienza e la sua azione genera la concordia. Oppure troviamo l’immagine della giustizia che simboleggia una donna con ago e filo che cuce le relazioni che si fratturano nelle nostre famiglie, nel quartiere, in società e nella vita politica.

Un giornalismo in grado di narrare le gesta silenziose di queste realtà che cuciono e tengono insieme il tessuto sociale aiuterebbe la coesione sociale e il servizio pubblico.