La solfatara nella quale persero la vita 19 "carusi"

Gessolungo è e deve essere un luogo di memoria del quale non dimenticarsi dal momento che è il frutto di un sistema che sfruttava anche bambini e ragazzi, solitamente di età compresa tra i sei e i diciotto anni, venduti ai padroni delle miniere di zolfo dalle famiglie a causa della loro estrema povertà. Anime candide alle quali veniva rubata l’infanzia, costrette a lavorare fino a sedici ore al giorno al buio del sottosuolo, trasportando in superficie carichi di zolfo che pesavano dai 25 agli 80 chili, tra esalazioni pericolose come quella che ha generato l’incendio e lo scoppio della miniera. Il tutto per pochi spiccioli, quanto bastava per consentire alle famiglie di non morire di fame.

Una triste e drammatica realtà che racconta di quello che voleva dire vivere nell’entroterra siciliano negli anni tra le due guerre. Una pratica che si fermerà solo negli anni Settanta.