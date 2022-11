«Questo è teatro, non terapia»

Si apre il sipario, al teatro Politeama Rossetti di Trieste. In scena, abiti colorati, appesi a fili. Entrano gli attori, alcuni vestiti in pigiama e in sottana, altri con abiti strappati. Recitano un testo commovente, che unisce le parole di Pier Paolo Pasolini con le testimonianze di persone rinchiuse negli ospedali psichiatrici. Lo spettacolo che si è tenuto il 21 ottobre non è stato solo uno tra i tanti appuntamenti in programma al Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia. “Noi sappiamo i nomi – in viaggio con Pier Paolo Pasolini”, questo il titolo della rappresentazione, celebra i primi 30 anni dell’Accademia della follia, la compagnia teatrale formata da “matti di mestiere e attori per vocazione”, che affonda le sue radici nel fermento della rivoluzione basagliana.

Nel 1971 Basaglia è arrivato a Trieste e ha iniziato la sua opera di deistituzionalizzazione: era un momento senza precedenti nella storia della psichiatria, che ha richiamato nel capoluogo giuliano tantissimi artisti, tra cui il famoso drammaturgo Giuliano Scabia, tra gli inventori di Marco Cavallo, statua simbolo della “liberazione dei matti”.

All’interno del parco di San Giovanni – fino ad allora sede del manicomio – hanno iniziato a prendere vita diversi laboratori culturali e creativi. “Nel 1975 è approdato a Trieste anche Claudio Misculin”, racconta Angela Pianca, una delle fondatrici dell’Accademia della follia. “Era stato in carcere, ma ne era uscito innocente, perché non aveva commesso il reato che gli veniva imputato. Questo, come spiegava anche lui, gli ha spappolato la mente e gliel’ha staccata completamente dal corpo. A San Giovanni ha avuto la fortuna che qualcuno l’ha messo sul palcoscenico: da quel momento è passato, secondo le sue stesse parole, da una vita malata alla malattia del teatro”.