Ecco i punti critici dell'accoglienza migranti

“Sono davvero numeri singolari. Anche sulla base della audizioni che abbiamo avuto in Commissione, è lecito dire che la criminalità organizzata in alcuni casi ci abbia messo mano”, sottolinea il deputato. “I controlli ci sono stato ma non abbastanza, ed è per questo che nel tempo sono venute alla luce varie situazioni irregolari”. Del resto la cronaca riporta spesso, anche in questi giorni, situazioni incresciosi anche dal punto di vista dei diritti umani delle persone accolte, oltre al rischio di guadagno illecito di chi fra i responsabili degli enti gestori raggira lo Stato tenendo per sé parte dei soldi per l’accoglienza oltre il consentito.

Business dietro l’angolo

Anche se non penalmente illecito, il business sulla pelle di migranti e contribuenti è dietro l’angolo: “basta dare un’occhiata al numero di strutture turistiche o paraturistiche come esercizi commerciali riconvertiti che oggi si sono date all’accoglienza: fiutano la convenienza dell’affare”, rimarca Beni. Il problema sta a monte: “non sono enti che hanno esperienza a livello umanitario e solidale come possono esserlo quelli che lavorano già da anni sui territori con i migranti o le fasce deboli della popolazione”. C'è da sottolineare, infatti, che molti Cas sono gestiti in modo virtuoso da enti, in particolare del Terzo settore, già conosciuti sul territorio in cui lavorano e a volte assegnatari sia di accoglienze in Cas che in progetti Sprar. Quale via d’uscita per evitare il business? “Aumentare la spinta nel riconvertire il sistema, superando i Cas e promuovendo il più possibile lo Sprar, che è un modello assolutamente sostenibile perché offre maggiori garanzie nella qualità dei servizi di accoglienza, senza costi aggiuntivi rispetto all'altro modello". Anci e ministero dell'interno, tra l'altro, hanno stilato nel 2016 un protocollo verso una quota di ripartizione di accolti su base comunale di 2,5 persone ogni mille abitanti e la possibilità per un Comune, una volta raggiunta la quota tramite lo Sprar, di far valere la clausola di salvaguardia per non avere Cas aggiuntivi: un'iniziativa per incentivare i Comuni che finora ha faticato a essere recepita.

I dati regionali

Il modello attuale prevede la ripartizione regionale, più o meno elevata a seconda del Pil della singola regione, delle persone migranti arrivate dopo lo sbarco. Come negli anni scorsi la Lombardia è in prima fila con il 14% delle accoglienze, seguita a distanza da Campania e Lazio.