False cooperative & indifferenza: la disaffezione dei giovani per le coop

«Lavoro che uccide il futuro»

Ma il problema è forse ancora più grave. Un nostro sondaggio, molto empirico, rivela che al termine cooperativa l’82% degli interrogati subito associa connotazioni negative.

Le cooperative non vengono più percepite - e forse non lo sono più - come vettori di quella "civicness" che ne caratterizza lo spirito delle origini. Fra inclusione e esclusione sociale, il sentiment sulle cooperative propende per il secondo elemento: esclusione.

Vengono inoltre percepite come pura forma e, come accade in ogni questione nominalistica, poco importa per chi sta nel guado distinguere tra vere e false cooperative. Quando le parlo false cooperative Marta ride. E se ne va. Romina invece non è stata fortunata come Marta. Senza laurea né diploma - ma anche lei tira le somme: «a che serve, in Italia? Guarda in Parlamento...» - lavora per una cooperativa. Una cooperativa di servizi, come si dice in gergo. «Faccio le pulizie per strada», taglia corto lei.

Pochi euro all’ora. «Se in televisione sento parlare di Amazon mi viene da ridere o forse da piangere. Io prendo nemmeno la metà di quello che dicono guadagnino la dentro. E le ore che faccio sono davvero poche, quindi alla fine porto a casa 300 euro al mese se mi va bene».

Inutile spiegare che forse la sua cooperativa tanto cooperativa non è. Perché non denuncia? «E poi, che faccio? Mi trovo quasi per strada, non voglio finirci con le mie mani».

«Non provo più nemmeno rabbia»

Difficile capire, per chi non vola basso, che nel quotidiano di Marta distinguere falso dal vero è un puro esercizio nominalistico. Conta la realtà. E la realtà sono quei 300 euro al mese, prendere o lasciare.

Gianluca invece lavora nella piccola azienda del padre, nella bassa bresciana. Le cooperative a lui fanno venire in mente una cosa sola: immigrazione. «Sai quanti soldi ci fanno le cooperative con i profughi». Non c'è rabbia nelle sue parole, né quel disprezzo che spesso i giornali attribuiscono senza pensarci troppo alla gente che abita in queste terre di mezzo.