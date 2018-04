Raimon Panikkar: «Alzare barriere fra religioni è un suicidio culturale»

Oggi – prosegue Panikkar, in un testo scritto nel 1982, quando l’avvento del mondo “post-” era ancora di là da venire – non c’è cultura né tradizione, non c’é ideologia né religione che non solo possa arrogarsi la pretesa di risolvere i problemi dell’uomo nel suo complesso, ma ma neppure possa pretendere di «parlare per l’umanità nel suo insieme». L'unico antidoto a ogni forma di monoglottismo è il dialogo.

Dialogo che per Panikkar – e qui troviamo la radice della sua critica alla globalizzazione intesa come una «nuova torre di Babele» uniformante e omologante, e perciò intrisa di violenza – è tutt'uno con il pluriversalismo, ossia l'apertura alla lingua dell'altro.

A patto che si presenti come dialogo intra-culturale e non come dialogo interculturale. L’apertura alla pluralità, allora, non può essere una sua velata sottomissione attraverso gli arnesi della tolleranza. Non basta tollerare l’altro, per accoglierlo in sé e aprirsi a un vero pluralismo. Il pluralismo parte, al contrario, dall’assumere consapevolezza della propria contingenza.

La ratio dialogica di Panikkar è fondata sun un’idea molto forte di relatività culturale (per distinta dal relativismo) che considera legittimi e validi gli elementi caratterizzanti una data cultura nell’ambito e nel mito di quella cultura. Per Panikkar, in altri termini, non esistono universali culturali, ma esistono invarianti umani – parlare, relazionarsi, mangiare, etc. – che si rivestono di culture e segnano l’uomo in quanto homo religiosus, ossia capace di porsi domande sulle cose ultime.