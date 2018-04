WeWorld Index, l'Italia tra le peggiori performance del mondo

Il focus dell’edizione 2018 del WeWorld index ha riguardato l’accesso all’istruzione, con 5 indicatori o “barriere” su altrettante nazioni scelte per la loro specificità: la scarsa nutrizione (Kenya), le migrazioni interne (India), la questione del genere (Nepal), la violenza in famiglia e sociale (Brasile), la povertà educativa ereditaria (Italia). Partendo da quest’ultima, “è evidente il legame ereditario che c’è nell’accesso allo studio dei giovani italiani”, sottolinea il responsabile Advocacy di WeWorld. Un esempio: “per un figlio di genitori non laureati c’è l’8% di probabilità di laurearsi, percentuale che cresce al 68% per studenti con almeno un genitore laureato”. Ancora, “La dispersione arriva al 20% nei contesti più poveri, come per esempio in alcune zone del Sud come Sicilia, Campania o Sardegna, mentre la media nazionale si attesta al 13%. La condizione economica, quindi, incide molto sulla prospettiva educativa scolastica dei bambini”. Con “i maschi che sono più a rischio abbandono e le femmine che non vengono valorizzate per alcuni indirizzi scolastici come le scienze, la tecnologia e la matematica”.

Le altre barriere legate allo studio presentano situazioni altrettanto delicate: “in Kenya la denutrizione limita lo sviluppo cerebrale per almeno il 26% dei minori, mentre in Nepal i matrimoni precoci, fuorilegge ma comunque piaga ancora diffusa soprattutto nelle caste più basse, precludono l’accesso all’istruzione delle bambine”, continua Piziali. In Brasile “il 54% di vittime di violenza in strada sono giovani, mentre 4600 donne ogni anno denunciano violenze domestiche, un numero enorme se confrontato con i 120 casi dell’Italia. Questo si riflette anche nelle scuole dove la violenza è alta e le bambine sono trattate spesso male con un tasso di abbandono in continua crescita”. Infine, l’India e il fenomeno delle migrazioni climatiche: “circa 200 milioni di persone si spostano ogni anno per la siccità e quindi trovare lavoro agricolo in altre zone. Un terzo dei quali sono minori che spostandosi non riescono a frequentare regolarmente una scuola restando indietro nell’apprendimento, mentre chi rimane a casa con i nonni non riesce a essere seguito come si dovrebbe”.

Il WeWorld Index, pieno di indicazioni dettagliate, traccia anche possibili vie d’uscita ai problemi, riportando in particolare uno studio dell’Unesco che dimostra che “investire nell’istruzione paga: con un accesso generale alla scuola il numero di poveri nel mondo scenderebbe di 400 milioni di unità, passando da 780 milioni a 300”, riporta Piziali. Come? “Lo studio è una forte leva di sviluppo al pari dell’avanzamento economico. Non basta aumentare i valori dell’economia di un paese, come avviene nei Paesi Brics, per uscire dalla povertà. Serve lo sviluppo umano e sociale legato all’istruzione, che permette di aumentare il livello educativo della popolazione e quindi la possibilità di avere più strumenti una volta adulti per uscire dalla povertà”. Il richiamo è per tutti i Paesi, Italia compresa, che, nonostante negli ultimi anni abbia aumentato la spesa pubblica per l’istruzione, rimane sotto la media europea – 4% contro il 5% - “dove uno 0,1% in meno significa centinaia di milioni di euro che possono fare la differenza”, conclude il responsabile Advocacy di WeWorld.